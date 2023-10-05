Эксперт Вильянов назвал естественными сбои в работе гаджетов от Xiaomi

Владельцы гаджетов Xiaomi из России и Белоруссии столкнулись с проблемами в работе устройств в начале октября. Они сообщали о проблемах с доступом к приложению, управлением устройствами и входом в личный кабинет на сайте Xiaomi. Эти проблемы, по словам эксперта Сергея Вильянова, которые приводит lenta.ru, связаны с обновлением программного обеспечения на серверах.

Эксперт отмечает, что перебои в работе гаджетов «умного дома» Xiaomi при обновлении программного обеспечения являются естественным явлением. Он рекомендует относиться к таким сбоям философски и предлагает альтернативу — переходить на протокол ZigBee, который позволяет использовать устройства без интернета и исключает зависимость от серверов.

Согласно Вильянову, инфраструктура Xiaomi и других производителей умных гаджетов развита и обеспечивается различными поставщиками. Софт, контролирующий устройства, также разнообразен. Введение новых модулей и обновление системы может вызывать неожиданные сбои, так как сложно предсказать, как это повлияет на остальные модули.

Он также отмечает, что пик сбоев, о котором сообщали владельцы гаджетов Xiaomi, произошел во время установки апгрейда, что может быть связано с разницей во времени между Россией и Китаем, где находятся серверы.

К утру 5 октября проблема была частично исправлена, и владельцы гаджетов смогли снова пользоваться устройствами.