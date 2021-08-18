Специалист поведал, исчезнут ли смартфоны в ближайшем будущем, а точнее через 10-15 лет.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, которые приводит «Москва 24», в ближайшем будущем смартфонам точно ничего не грозит, и люди по-прежнему будут разговаривать по телефону.

При этом ранее директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд говорил, что уже через десять лет мобильный телефон будет рудиментом. Однако Муртазин уверен, что этого не произойдет.

«Все равно останется некое устройство связи, которое будет с человеком. Начнут ли его называть смартфоном или как-то по-другому – в любом случае останется некая коробочка или браслет, с помощью которого люди продолжат общаться друг с другом. Отказа от смартфона не будет», – говорит эксперт.

Было добавлено, что через 10-15 лет люди все равно будут общаться с помощью голосовых звонков, тогда как программы голограммы или проекции это еще далекое будущее.