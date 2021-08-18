Главная » Новости

Эксперт в РФ рассказал, будут ли люди в будущем разговаривать по телефону

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 137 Опубликовано

Специалист поведал, исчезнут ли смартфоны в ближайшем будущем, а точнее через 10-15 лет.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, которые приводит «Москва 24», в ближайшем будущем смартфонам точно ничего не грозит, и люди по-прежнему будут разговаривать по телефону.

При этом ранее директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд говорил, что уже через десять лет мобильный телефон будет рудиментом. Однако Муртазин уверен, что этого не произойдет.

«Все равно останется некое устройство связи, которое будет с человеком. Начнут ли его называть смартфоном или как-то по-другому – в любом случае останется некая коробочка или браслет, с помощью которого люди продолжат общаться друг с другом. Отказа от смартфона не будет», – говорит эксперт.

Было добавлено, что через 10-15 лет люди все равно будут общаться с помощью голосовых звонков, тогда как программы голограммы или проекции это еще далекое будущее.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов