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Эксперт Ульянов: мошенники могут похитить личные данные со смарт-часов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Данные с умных часов могут оказаться в руках мошенников, предупредил Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion. Смарт-часы обмениваются информацией со смартфонами и сервисами, что может привести к утечкам.

По словам Ульянова, данные могут быть перехвачены как в результате злого умысла, так и из-за невнимательности пользователей при чтении лицензионных соглашений. Некоторые компании могут передавать информацию третьим лицам, что увеличивает риски.

Чтобы минимизировать возможные риски, эксперт советует использовать устройства от известных производителей, которые заботятся о своей репутации и обеспечивают защиту данных.

К тому же важно периодически обновлять программное обеспечение для повышения безопасности, а также создавать разные учетные данные для сервисов.

Наряду с этим специалист отметил, что полностью защититься от утечек невозможно, но соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риски.

Источник: Москва 24. 

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