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Эксперт Ульянов: использование смартфона во время подзарядки никак не влияет на его работу

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Руководитель аналитического центра Zecurion, Владимир Ульянов, объяснил, что использование смартфона во время его зарядки может привести к быстрому износу зарядного кабеля, но не оказывает никакого влияния на саму работу устройства.

Он подчеркнул, что гаджеты бытового назначения созданы для облегчения нашей жизни и решения повседневных задач, поэтому, если во время зарядки нам нужно использовать телефон, мы можем смело это делать.

Ульянов отметил, что не стоит думать, что смартфон может испортиться из-за использования во время зарядки, и важно придавать приоритет удобству. Однако, если что-то может пострадать при частом использовании подключенного к сети смартфона, это именно зарядный кабель.

Владимир Ульянов добавил, что провод может быть пережат или изношен при использовании устройства во время зарядки, что может привести к его выходу из строя, но это не является критичной проблемой — просто кабель придется менять чаще.

Источник: Москва24. 

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