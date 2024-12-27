Эксперт Томилина дала советы о способах оптимизации памяти на телефоне

Менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Дарья Томилина поделилась советами по оптимизации хранения файлов на смартфонах.

Она рекомендует начать с удаления ненужных файлов, таких как старые фотографии, видео и приложения, которые уже не используются. Важно перед удалением проверить, действительно ли эти данные больше не понадобятся.

Следующий шаг — очистка кэш-файлов, которые накапливаются во время работы приложений и могут замедлять устройство.

Пользователям Apple также доступна функция выгрузки приложений, которая удаляет само приложение, но сохраняет его данные и настройки. Однако стоит помнить, что некоторые приложения может быть сложно восстановить из-за ограничений в App Store.

Томилина также советует воспользоваться облачными сервисами для хранения и обмена файлами, которые не занимают место на устройстве.

Кроме того, использование стриминговых сервисов для музыки и фильмов позволяет избавиться от необходимости загружать контент на телефон, так как всё можно смотреть онлайн.

Многие из этих сервисов также предлагают возможность временного скачивания для офлайн-просмотра.