Эксперт сравнил скорость запуска приложений на Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro Max

Xiaomi Mi 10 Pro это новый флагман китайского производителя, который уже нельзя назвать дешевым, так как он в Китае стоит 715 долларов.

Такая высокая цена на смартфон от Xiaomi связана с использованием самого лучшего «железа» на рынке в нем.

Блогер решил выяснить насколько Xiaomi Mi 10 Pro лучше, чем iPhone 11 Pro Max, а для этого он сравнил смартфоны по запуску установленных приложений.

Всё сравнение происходило вручную, поэтому стоит учитывать некоторую погрешность. В целом аппараты работают одинаково быстро. Некоторые приложения на Mi 10 Pro запускаются быстрее, чем на iPhone 11 Pro Max, но это в целом связано с анимацией и плавностью интерфейса «яблочного» смартфона.

При этом в видео iPhone 11 Pro Max показал себя значительно лучше, чем китайский конкурент.

Смартфон от Apple операцию проделал за 13 секунд, а вот Mi 10 Pro видео обрабатывал 81 секунду.

Также iPhone 11 Pro Max лучше справляется с запуском игр, а в целом смартфоны работают практически одинаково, но тут нужно учесть, что была погрешность из-за ручного запуска, а также стоит учитывать, что программное обеспечение на iPhone оптимизировано лучше, чем на Android-смартфонах.

