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Эксперт Фомин: защититься от мошенников можно установив ПИН-код на сим-карту

Автор На чтение 2 мин Просмотров 510 Опубликовано

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики, Виталий Фомин, предоставил агентству «Прайм» несколько методов защиты от звонков мошенников и исключения вашего номера из базы данных.

Во-первых, важно предотвратить попадание ваших данных в базу мошенников. Необходимо быть осторожным при распространении личной информации, создавать сложные пароли для сайтов и социальных сетей, ограничивать использование публичных Wi-Fi сетей и выбирать надежных мобильных операторов. Это поможет снизить риск того, что ваши данные окажутся в руках мошенников.

Фомин советует использовать приложения для распознавания входящих вызовов. Если номер отмечен как спам или вредоносный, лучше не отвечать на звонок. Если вы все же ответили и услышали что-то подозрительное, рекомендуется немедленно завершить разговор. Не стоит перезванивать на подозрительные номера и проявлять любопытство, так как такие номера с большей вероятностью будут исключены из базы мошенников.

Еще один вариант — предупредить собеседника, что разговор записывается. Встроенная функция записи в вызовах на смартфонах может заставить злоумышленников прекратить разговор.

Для дополнительной защиты от телефонных мошенников рекомендуется установить ПИН-код на сим-карту. Это поможет обезопасить вас в случае утери или кражи телефона, так как использование вашего номера будет затруднено.

Также можно запретить любые действия с доверенностью в офисе мобильного оператора, чтобы предотвратить создание дубликата сим-карты по поддельной доверенности.

Эти меры помогут вам обезопаситься от звонков мошенников и уменьшить вероятность попадания вашего номера в их базу данных.

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