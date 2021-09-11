Эксперт сообщает, что производственные проблемы Apple Watch Series 7 решены

Пару дней назад появился отчет о том, что выпуск Apple Watch Series 7 может быть отложен из-за некоторых производственных проблем. Высказывались сомнения в том, что новое умное носимое устройство станет частью линейки продуктов для презентации Apple 14 сентября. На мероприятии, получившем название California Streaming, Apple сделает несколько крупных объявлений, но не было предоставлено никаких подробностей о конкретных производственных проблемах, которые могут задержать поставки до ноября 2021 года.

Однако новые подробности, поступающие от аналитика Минг-Чи Куо, указывают на то, что все производственные проблемы теперь решены и Apple Watch Series 7 будут выпущены в соответствии с первоначальным графиком. Таким образом, Apple начнет поставки устройства к концу сентября 2021 года.

Это также означает, что новые Apple Watch Series 7 будут в центре внимания, возможно, с iPhone 13 и iPad, которые могут быть представлены на следующей неделе. В основном считается, что производственные проблемы были связаны с внедрением многих новых производственных процессов, связанных с панелями, и новым выбором поставщиков OLED-экранов интеллектуальных носимых устройств.

Ходят слухи, что Apple Watch Series 7 имеют плоский дизайн с острыми краями, как у iPhone 12. На панелях используется дизайн контактов в пользу дизайна кабеля в предыдущих моделях. Очевидно, что новый подход к дизайну привнес некоторые сложности, которые потребовали корректировки сроков производства. Считается, что Apple смогла решить производственные задачи, вернув устройство в очередь к выпуску в этом месяце.

Массовое производство панелей Watch Series 7, по словам аналитика, начнется в середине сентября. Счет по запуску California Streaming Apple назначен на 10:00 по тихоокеанскому времени 14 сентября.