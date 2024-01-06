Эксперт Смирнов озвучил напиток, который опаснее всего проливать на телефон

Техноблогер и эксперт в сфере IT-технологий Виктор Смирнов предупредил о том, что сладкая газировка, включая кока-колу и лимонады, является наиболее опасной жидкостью для электронных устройств.

Она не только окисляет контакты, но и обладает липким веществом, которое трудно удалить с плат. Со своей стороны, кофе также представляет опасность, особенно если в него добавляют молоко, что делает жидкость жирной. Эксперт указал, что пролив кофе на гаджет подобно проливу подсолнечного масла.

В случае залития устройства сладким напитком, рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр, но даже там его спасение может быть сомнительным.

Однако, по словам Смирнова, крепкий алкоголь и вода несут меньшую угрозу для гаджетов. При проливе алкоголя на устройство, детали просто покрываются пленкой, чтобы предотвратить окисление, а в случае пролива воды, последствия будут зависеть от объема жидкости.

Если ноутбук или смартфон залит небольшим количеством воды, рекомендуется выключить устройство, вытряхнуть всю влагу и поставить его в хорошо проветриваемое место, например, на подоконник или рядом с батареей. Однако, если влаги было много, может начаться процесс окисления, и лучше обратиться к специалисту.

Телефон, на который пролили воду, также следует сразу выключить и обратиться в сервисный центр, не пытаясь включить его или зарядить.

Эксперт предупредил, что в противном случае процессор может сгореть, и не стоит полагаться на влагозащиту, так как она обычно работает только в первые полгода-год использования устройства.

Виктор Смирнов также указал, что влагозащита и водонепроницаемость — это разные вещи. Если контакт с водой был кратким, то вероятнее всего, телефон не пострадает.

Однако, если устройство пролежит в воде некоторое время, то контакты начнут окисляться.

Источник: radiosputnik.ru