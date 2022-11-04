Эксперт Слободчиков сообщил, что Viber является самым безопасным мессенджером в стране

По словам эксперта, к достойному уровню удобства и безопасности можно отнести Viber и Telegram.

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков считает, что эти два мессенджера самые безопасные и удобные для использования.

В Viber есть сквозное шифрование, в этом случае добавление контакта не приводит к загрузке данных на сервер. В Telegram применили уникальный протокол шифрования MTProto, аналогичная система шифрования есть и в секретных чатах.

При этом Viber не хранит данные контактов на отдельных серверах, в отличие от Telegram и WhatsApp.