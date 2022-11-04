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Эксперт Слободчиков сообщил, что Viber является самым безопасным мессенджером в стране

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

По словам эксперта, к достойному уровню удобства и безопасности можно отнести Viber и Telegram.

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков считает, что эти два мессенджера самые безопасные и удобные для использования.

В Viber есть сквозное шифрование, в этом случае добавление контакта не приводит к загрузке данных на сервер. В Telegram применили уникальный протокол шифрования MTProto, аналогичная система шифрования есть и в секретных чатах.

При этом Viber не хранит данные контактов на отдельных серверах, в отличие от Telegram и WhatsApp.

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