Эксперт Ситнов: если батарея смартфона вздувается, её нужно срочно заменить

Преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов призывает заменить вздувшуюся батарею смартфона сразу, без ожидания возможных неприятных последствий. Он подчеркивает необходимость оценки состояния аккумулятора для неподготовленных пользователей.

Основными признаками, указывающими на проблемы с аккумулятором, являются его внешний осмотр и сокращение времени работы от одной зарядки. В случае вздутия батареи можно обнаружить выпирание задней стенки смартфона или увеличение объема в районе тачпада у ноутбуков. Кроме того, сокращение времени работы от одной зарядки и ускоренное зарядное время также свидетельствуют о проблемах с аккумулятором.

Ситнов предупреждает, что недочеты в аккумуляторе могут привести к его загоранию или даже взрыву, поэтому замену следует провести немедленно после выявления признаков проблем. Кроме того, он советует не тратить время и деньги на замену батареи в недорогих устройствах, так как новый аккумулятор, вероятно, будет низкого качества, а лучше приобрести новый смартфон. Однако, если устройство стоит дорого, замена аккумулятора может быть оправданной, учитывая стоимость замены до 8 тысяч рублей для смартфонов высокого класса.

Источник — pravda.ru.