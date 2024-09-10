Эксперт Шутов заявил, что мошенники всё чаще стали использовать дипфейки

Мошенники начали активно использовать дипфейки — поддельные видео и аудиозаписи. Они создают фальшивые образы людей с помощью искусственного интеллекта и рассылают сообщения с просьбами о деньгах. Эти записи выглядят очень реалистично, и людям трудно отличить их от настоящих.

В беседе с RT преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов посоветовал размещать меньше личных данных в интернете, чтобы снизить риск мошенничества.

Он рекомендует внимательно проверять получаемую информацию и обращать внимание на возможные несоответствия в видео, такие как частота моргания или освещение.

При видеозвонке можно попросить собеседника сделать что-то, чтобы убедиться в его подлинности. Не стоит спешить переходить по ссылкам и вводить личные данные на незнакомых сайтах. Важно проверять, имеет ли сайт SSL-сертификат, который подтверждает его безопасность.

Шутов также подчеркивает важность резервного копирования данных и использования уникальных паролей. Многофакторная аутентификация и дополнительные методы проверки помогут защитить аккаунты от взлома.

Советуются и специальные программы для распознавания дипфейков, которые могут выявлять подделки.