Эксперт Шутов назвал перегрев смартфона и разрядку АКБ признаками прослушки

Василий Шутов, преподаватель кафедры «Защиты информации» РТУ МИРЭА, рассказал агентству «Прайм» о признаках, которые могут свидетельствовать о прослушивании смартфона.

Среди них: постоянный нагрев или быстрая разрядка батареи, системные сообщения об ошибках и сбоях, самопроизвольные перезагрузки, самозапуск приложений с персональными данными, а также помехи и странные шумы во время разговора.

Шутов отметил, что использование антивирусных программ является наиболее эффективным способом проверки смартфона на наличие программ-шпионов. Он также советует обращать внимание на сообщения от антивируса, которые могут предупреждать о потенциальных угрозах.

Для поиска и блокировки следящих программ можно воспользоваться специальными утилитами. Кроме того, можно использовать USSD-команды, которые позволяют проверить переадресацию вызовов, сообщений и других данных.

Шутов также рекомендует тщательно изучить список установленных приложений на смартфоне и удалить чужие программы. В более сложных случаях может потребоваться сброс настроек до заводских и переустановка программного обеспечения.

Однако Шутов отмечает, что непрофессиональную шпионскую работу можно обнаружить при таких мерах, но если речь идет об оперативно-розыскной деятельности, то обычному пользователю будет сложно обнаружить факт прослушивания.