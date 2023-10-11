Эксперт Щельцин порекомендовал перезагружать компьютер минимум один раз в неделю

ИТ-эксперт Арсений Щельцин предупредил, что чрезмерно долгое неперезагружание компьютера может негативно сказаться на его работе.

По его словам, программы оставляют фоновые задачи в оперативной памяти, которая постепенно переполняется. Это сравнимо с заваленным вещами рабочим столом.

Без перезагрузки остаются временные файлы и работают процессы устаревших приложений. Это снижает производительность ПК. Перезагрузка освобождает память от хлама.

Щельцин рекомендует как минимум раз в неделю полностью выключать компьютер при уходе на выходные. При включении могут устанавливаться обновления, поэтому лучше прийти на 20 минут раньше начала рабочего дня.

Таким образом, регулярная перезагрузка позволяет поддерживать оптимальную работоспособность компьютера за счет очищения оперативной памяти от ненужных временных файлов и процессов.