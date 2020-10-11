Эксперт Щельцин назвал верные признаки необходимости срочной замены sim-карты

Арсений Щельцин является генеральным директором АНО «Цифровые платформы».

Он пообщался с журналистами агентства «Прайм» и рассказал, в каких случаях лучше всего сменить сим-карту в устройстве.

По словам Щельцина, верные признаки необходимости замены сим-карты это падение качества связи и исчерпание лимита контактов.

Кроме этого, необходимость смены sim-карты возникает еще и если она не поддерживает связь четвертого поколения.

Все это специалист назвал для того, чтобы пользователи при ухудшении связи не торопились с покупкой нового устройства, а для начала попробовали заметить сим-карту, тем более, что ее замена не требует смены номера.

В целом, как говорит Щельцин, менять сим-карту нужно раз в год и каждый раз после покупки нового устройства.