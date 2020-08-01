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Эксперт Щельцин назвал причины потери связи у смартфонов

01.08.2020 15:56

Российский специалист рассказал, в каких случаях смартфоны могут потерять связь, и с чем это может быть связано.
В общении с журналистами агентства «Прайм» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал причины потери связи у смартфонов.

По его словам, существует три причины, одна из которых связана с плохой связью, вторая связана с проблемами в самом смартфоне, ну и третьей является сама сим-карта, которая, возможно, требует замены.

Сим-карта должна меняться ориентировочно раз в два года. Еще среди вероятных причин потери связи называются временные внешние радио-аномалии.

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