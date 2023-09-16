Эксперт Шамиль Магомедов: история режима инкогнито доступна вашим провайдерам

Режим «инкогнито», доступный в популярных веб-браузерах, может быть небезопасен для пользователя, рассказал Шамиль Магомедов, заведующий кафедрой кибербезопасности одного из московских вузов, в беседе с «Лентой ру».

Хотя история посещенных страниц и не сохраняется при работе в этом режиме, эта информация остается доступной для Интернет-провайдера пользователя. Кроме того, сайты получают данные о характеристиках устройства и браузера, а значит могут отслеживать действия пользователя.

Магомедов отмечает, что инкогнито обеспечивает лишь ограниченную конфиденциальность. Хотя история и поисковые запросы не фиксируются, с помощью IP-адреса или точки подключения Wi-Fi можно определить местоположение.

Кроме того, специалист предупреждает, что киберпреступники могут получить доступ к введенным в сессии инкогнито учетным данным. Поэтому этот режим не является полноценной анонимизацией в сети.