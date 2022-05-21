Специалист по информационной безопасности рассказал, какие признаки могут указывать на взлом смартфона.

Эксперт Сергей Вакулин перечислил признаки взлома смартфона в общении с журналистами «Вечерней Москвы». Так, специалист говорит, на то, что смартфон может быть взломан указывает появление новых папок в системе, увеличенный объем трафика, сильный нагрев, мерцание экрана или снижение скорости работы, а также шумы или эхо.

Впрочем, некоторые из этих «симптомов» могут и не относится ко взлому, а именно шумы и эхо, которые могут возникать из-за проблем на вышке сотового оператора.

Тем не менее все это может быть звоночком для действий со стороны пользователей. Обязательно стоит проверить наличие повышенной нагрузки на оперативную память и процессор, на что указывает сильный перегрев или торможение, если конечно в этот момент телефон не заряжается.

Заметить, что присутствуют удаленное подключение можно и по рабочему экрану, который становится черным, а также по появлению папок в системе или увеличению потребляемого трафика.

Эксперт также добавил, что сильнее всего подвержены взлому устройства под управлением Android, так как они могут допускать загрузку файлов из сторонних источников.

Что касается советов по защите от взлома, то тут Сергей Вакулин говорит о необходимости использовать антивирус, причем можно пользоваться либо встроенным антивирусом, либо скачать дополнительный.

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