Эксперт Самарцева рассказала, что нужно сделать сразу после покупки смартфона

Как только вы приобрели новый смартфон, существует ряд важных действий, которые следует выполнить, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность. IT-эксперт Алена Самарцева в беседе с «Газетой.ру» предоставила полезные рекомендации о том, что нужно сделать непосредственно после покупки устройства.

Первым шагом, после переноса данных на новый телефон, рекомендуется запустить проверку на наличие вредоносного программного обеспечения с помощью антивирусного приложения. Это особенно важно, чтобы избежать передачи потенциально вредоносного ПО с предыдущего устройства.

Если у вас есть сомнения относительно подлинности нового телефона, особенно если он был ранее использован, стоит проверить IMEI-код на корпусе и упаковке, чтобы убедиться в его подлинности. Если устройство было предварительно использовано, рекомендуется сбросить его до заводских настроек и связаться с продавцом для подтверждения.

После этого необходимо проверить наличие обновлений для операционной системы и установленных приложений. Многие пренебрегают этим шагом, однако он важен для оптимизации работы устройства и обеспечения дополнительной безопасности. Даже если вы приобрели новый смартфон, следует помнить, что после его производства могли быть выпущены обновления, исправляющие ошибки, повышающие уровень защиты и добавляющие новые функции. Затем стоит проверить настройки устройства, включая безопасность и полезные функции, которые могут улучшить ваш опыт использования.

Кроме того, обеспечьте безопасность вашего устройства, установив пароль, графический ключ или воспользовавшись биометрической аутентификацией для разблокировки. Не забудьте установить надежное антивирусное приложение, чтобы обеспечить защиту устройства от вредоносных программ. Также полезно воспользоваться приложениями для оптимизации памяти и увеличения срока службы аккумулятора.