Эксперт: с помощью Wi-Fi в аэропорту хакеры могут украсть информацию

Эксперт по оценке рисков из фирмы Riskline, Клаудия Гуальди, подчеркнула опасности использования незащищенного Wi-Fi в аэропортах. Она указала, что пользователи, подключающиеся к несекурной сети в аэропорту, подвергаются риску кражи личных данных, банковских информаций, паролей, а также возможности несанкционированного доступа к электронной почте и установки вредоносного программного обеспечения через зараженные загрузки.

Гуальди также предупредила о возможности прослушивания бесед путешественников и извлечения незащищенных данных с их устройств.

Она рекомендовала посетителям аэропортов удостовериться, что они подключаются к официальной сети, уточнив ее точное название у сотрудников аэропорта. Это помогает избежать атак типа «злой двойник», когда хакер создает поддельную Wi-Fi сеть, имитируя официальную, чтобы привлечь пользователей к подключению к ней и совершению незаконных действий.

Эксперт также предложила ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности, включая предотвращение автоматического подключения к Wi-Fi, использование парольных точек доступа, а также использование VPN-сервиса для скрытия IP-адреса и шифрования трафика, а также установку антивирусного программного обеспечения.