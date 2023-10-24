Эксперт Рубенкова: Спасти попавший в воду смартфон смогут рис и тепло

Эксперт по домоводству Марина Рубенкова дает советы, как спасти смартфон от поломки, если он попал в воду. В первую очередь нужно отключить телефон, протереть его сухой тряпкой и оставить на сушку минимум на сутки. Нельзя включать телефон или пытаться зарядить его.

Можно также использовать пылесос на низкой мощности для удаления влаги. Рис или силикагелевые шарики также могут помочь восстановить смартфон.

В случае отсутствия возможности обратиться в сервисный центр, можно оставить телефон высыхать в сухом и теплом месте на несколько дней.

Источник: Вечерняя Москва.