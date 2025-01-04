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Эксперт Роскачества рассказал, как продлить срок службы смартфона зимой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества поделились рекомендациями по уходу за смартфонами в зимний период. Они отметили, что устройства лучше работают при плюсовой температуре, а на морозе их производительность может ухудшаться. Процессоры замедляют работу, а аккумуляторы разряжаются быстрее.

Чтобы защитить смартфон от холода, эксперты советуют минимизировать его использование на улице и использовать термочехлы.

Такие чехлы помогают сохранять тепло и защищают от повреждений. Длительное нахождение устройства в холодном автомобиле также может негативно сказаться на его аккумуляторе.

Рекомендуется носить смартфон во внутреннем кармане одежды, чтобы поддерживать его в тепле. При звонках на улице лучше использовать Bluetooth-наушники, чтобы минимизировать контакт устройства с холодным воздухом.

Если смартфон замерз, его следует постепенно нагреть до комнатной температуры, избегая резких перепадов температуры.

Перед выходом на мороз эксперты советуют полностью зарядить телефон, включить режим энергосбережения и закрыть фоновые приложения. Таким образом, пользователи могут продлить срок службы своих гаджетов в зимний период.

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