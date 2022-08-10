Эксперт Роскачества рассказал, что зарядка смартфона под подушкой может привести к возгоранию

При зарядке каждое устройство испытывает нагрев, особенно могут греться смартфоны, подключенные к быстрой зарядке.

«Умные» телефоны начинают греться при высокой нагрузке на процессор, при зарядке от сети или на беспроводной зарядке.

Очень сильный нагрев происходит, если во время зарядки смартфоном еще пользуются. Сильный перегрев еще может возникнуть если во время зарядки класть аппарат под подушку.

По словам старшого специалиста по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, при полном заряде аккумулятора подачу тока на него начинает ограничивать контроллер заряда.

При его правильной работе ничего страшного не произойдет, но если он выйдет из строя, то есть высокий риск возгорания смартфона, особенно если он находится под подушкой.