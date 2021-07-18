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Эксперт Роскачества Кузьменко поведал о вреде выброшенных смартфонов для экологии

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Большинство людей хранят смартфоны дома, либо перепродают их, если это возможно, однако есть и те, которые при покупке нового устройства, старый отправляют на свалку.

Это может быть большой проблемой, о чем рассказал специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Он отметил, что при производстве смартфонов используются компоненты, которые являются вредными для окружающей среды и людей.

Среди таких компонентов металл и пластик, на разложение которых требуется сотни лет. С другой стороны, если смартфон сжечь, то материалы будут выделять токсичные вещества, сообщает «Прайм».

Стекло устройств тоже несет опасность, хотя бы потому, что поврежденное стекло может нанести вред людям и животным.

В связи с этим специалист советует правильно утилизировать ненужные устройства, а также он напомнил, что в нашей стране за неправильное избавление от гаджетов предусмотрен штраф в размере до 2 тыс. рублей.

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