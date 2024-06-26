Эксперт Роскачества Кузьменко озвучил основные признаки телефонного шпионажа

Эксперты из Центра цифровой экспертизы Роскачества раскрыли ряд обстоятельств, которые свидетельствуют о возможном слежении за вами с помощью вашего мобильного телефона.

Как выяснила «Парламентская газета», ссылаясь на слова руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, есть несколько признаков того, что смартфон подвержен шпионажу.

Среди наиболее заметных признаков являются странные изменения в поведении устройства: пользователи могут столкнуться с необычными ситуациями, такими как получение оповещений о звонках или сообщениях, которые они не совершали. Разговоры могут сопровождаться шумом, а смартфон самостоятельно включается, перезагружается или открывает приложения без вашего участия.

Изменения в трафике и скорости интернета: если вы замечаете необъяснимый рост использования трафика или снижение скорости интернета, это может быть признаком нежелательной активности на вашем устройстве.

Перегрев и замедление работы устройства: постоянно запущенное шпионское программное обеспечение может вызывать сильное нагревание смартфона, а наличие невозможного для удаления мусора в памяти может привести к его регулярным замедлениям.

Захват личной информации: нелегальные программы могут фиксировать всю историю вашего мобильного устройства. Если вы обнаружите в своей галерее скриншоты или видео, которые вы не сделали, особенно если они содержат секретную информацию, это может свидетельствовать о нежелательной активности.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, успокоил общественность, заявив, что не следует паниковать, если вы обнаружили некоторые из перечисленных признаков на своем смартфоне, так они могут возникать и по другим причинам, а чтобы это выяснить, лучше обратится к специалистам, либо попытаться решить проблему самостоятельно.