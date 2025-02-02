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Эксперт Ромачев раскрыл схему мошенников с секретными чатами в Telegram

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Генеральный директор разведывательного агентства Роман Ромачев рассказал, как мошенники используют защищенные чаты в Telegram для кражи аккаунтов. В интервью радио Sputnik он объяснил, что мошеннические схемы основаны на эмоциональной манипуляции.

Жертве сообщают, что ее средства похищены или аккаунт будет заблокирован. В страхе пользователь может перейти по вредоносной ссылке, предоставленной мошенником.

Ромачев предупредил, что переход по таким ссылкам может привести к заражению устройства. Он посоветовал быть осторожными с любыми ссылками и напомнил, что официальная техническая поддержка никогда не свяжется с пользователем через секретный чат. Эксперт рекомендовал проверять источник сообщения и ссылку перед тем, как кликнуть на неё, воспользовавшись онлайн-сервисами для проверки безопасности.

Если устройство уже заражено, Ромачев советует перевести его в режим полёта, сбросить настройки до заводских и восстановить систему, а затем сменить все пароли и ключи доступа. Ранее заместитель директора Института высокотехнологичного права Генрих Девяткин сообщил, что мошенники начали выдавать себя за службу поддержки мессенджеров.

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