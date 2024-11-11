Эксперт рассказала о вреде влаги для смартфонов и способах защиты

Влага, включая дождь, может нанести значительный вред смартфонам, особенно если устройство не оснащено влагозащитой. Руководитель отдела телефонии сети МТС Наталья Голицына поделилась с Газетой.Ru подробностями о том, какие элементы смартфона наиболее уязвимы к повреждениям от влаги и как можно защитить устройство.

По словам Голицыной, экран и USB-порт — это два самых уязвимых компонента смартфона. Влага, попавшая в эти области, может вызвать серьёзные повреждения. Так, влага на экране может привести к появлению темных пятен из-за проблем с подсветкой или даже к полному исчезновению изображения. В случае с USB-портом возможны проблемы с зарядкой устройства, а также снижение производительности аккумулятора или даже его полная неисправность.

Как защитить смартфон от влаги?

Голицына рекомендует использовать водонепроницаемые чехлы с сертификацией по стандарту IP67 или выше. Эти чехлы обеспечивают защиту от струй воды и даже позволяют устройству выдерживать погружение на небольшую глубину. Однако лучший способ избежать проблем с влагой — это не использовать телефон под дождем. Для ответов на звонки или сообщений можно использовать умные часы или наушники, которые, как правило, имеют лучшую защиту от влаги. Также многие современные устройства поддерживают голосовые команды, что позволяет минимизировать необходимость касаться смартфона в неблагоприятных условиях.

Защита портов и сервисное обслуживание

Если вы не используете разъемы для зарядки или наушников, важно закрывать их заглушками. Это предотвратит попадание влаги в порты и обеспечит дополнительную защиту. Некоторые производители аксессуаров предлагают специальные заглушки, которые могут дополнительно снизить риск повреждений.

Если же ваш смартфон или телефон всё-таки пострадал от воды, не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно. Это может только усугубить проблему. Лучше всего обратиться в сервисный центр для профессиональной диагностики и ремонта.

Основные рекомендации:

Не используйте телефон под дождём. Используйте водонепроницаемый чехол с сертификацией IP67 или выше. Закрывайте порты с помощью заглушек. Если телефон всё-таки пострадал от влаги, обратитесь в сервисный центр.

Соблюдая эти простые правила, можно значительно продлить срок службы вашего устройства и избежать неприятных последствий.