Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм» поделился информацией, почему камеры в смартфонах могут нести опасность.

Эксперт рассказал россиянам об опасности установленных в смартфонах камер, отметив, что в первую очередь она заключается в том, что камера способна включаться без ведома пользователя.

Это может происходить даже в тех случаях, когда доступ к камере или микрофону отключен.

В качестве примера приводят случаи подключения камеры при использовании социальных сетей, когда микрофоны или камеры включались не зависимо от желания пользователя во время просмотра ленты или использования чата.

Несмотря на это разработчики приложений не признают, что нарушают запреты, а ссылаются на случайность.

В связи с этим специалист рекомендует внимательно следить за уведомлениями о включении того или иного устройства, а также при необходимости полностью выключать устройство, либо располагать его так, чтобы со смартфона не было возможности слышать или видеть происходящее.