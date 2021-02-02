Российский эксперт рассказал, как защитить свой Wi-Fi от чужого доступа

Специалисты компании «Ростелеком-Солар» рассказал, как пользователи могут вычислить, пользуется ли их домашним Wi-Fi кто-то еще.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на эксперта Даниила Чернова, пользователи часто устанавливают на роутеры несложные пароли, поэтому для желающих не составляет труда подобрать к роутеру пароль и пользоваться интернетом.

Но, как оказалось, вычислить воровство Wi-Fi можно без особого труда, воспользовавшись специальным программным обеспечением.

Во-первых, заметить использование интернета другими пользователями можно по падению скорости.

Если наблюдается падение скорости, то убедится в несанкционированном доступен можно с помощью панели администрирования.

Для этого нужно в браузере ввести 192.168.1.1 или 192.168.0.1, затем ввести данные для входа, а это по умолчанию обычно admin и admin, либо собственные данные, которые мог менять пользователь при установке маршрутизатора.

После входа в систему требуется зайти во внутренние настройки роутера, где и откроется возможность вычислить чужие устройства, подключенные к сети.

Если обнаружился посторонний аппарат, то в этом случае рекомендуется сменить пароль и заново подключить к роутеру все устройства, находящиеся дома.

Если в настройках роутера предусмотрена возможность отключения нежелательных абонентов по MAC-адресу, то в таком случае смена пароля не требуется.

Запретив подключение устройства, оно больше не сможет подключиться к роутеру, но если подключение было со стороны злоумышленников, то они могут воспользоваться другим устройством.

Эксперт напоминает, что для того, чтобы избежать несанкционированного доступа к роутеру, не стоит использовать простые и самые популярные пароли, а лучше всего придумать длинный и сложный пароль с разными знаками.

Источник: Российская газета.