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Эксперт рассказал, почему опасно заряжать телефон в общественных местах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Эксперт по кибербезопасности, Шамиль Магомедов, рекомендует избегать использования бесплатных зарядных станций в общественных местах, считая это небезопасной практикой. Он предпочитает иметь собственные устройства для зарядки как дополнительную меру предосторожности. Магомедов указывает на учащение случаев в странах Запада, когда злоумышленники пытаются получить доступ к гаджетам, подключенным к зарядкам в аэропортах, кафе, отелях и торговых центрах.

Эксперт рассказал, почему опасно заряжать телефон в общественных местах

Эксперт отмечает, что хакеры используют USB-порты для внедрения вредоносных программ, таких как вирусы, на устройства. Они прикрепляют накопитель к кабелю, внутри которого находится код или программа. Далее, они эксплуатируют уязвимости в системе безопасности конкретного приложения, чтобы заразить гаджет.

Шамиль Магомедов подчеркивает, что чаще всего таким атакам подвергаются старые модели смартфонов, которые хорошо изучены хакерами. Это позволяет им получить полный доступ к данным на устройстве.

Эксперт также уточняет, что в России пока еще недостаточно распространены зарядные устройства на улицах, в парках и скверах, и поэтому подобные преступления здесь пока что не являются распространенными.

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