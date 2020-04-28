Пользователей смартфона предупреждают о вероятной слежке через камеры

Слежка за пользователями со смартфона хакерами применяется уже очень давно, причем это может происходить как через отдельную программу, установленную самим пользователем, так и на уровне операционной системы.

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что хакеры для слежки сейчас могут задействовать в смартфонах камеры, микрофоны, файловую систему и геолокацию.

Специалист отметил, что несмотря на все системы безопасности, ни одна программа не способна гарантировать полную конфиденциальность.

Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить.

По словам Тимофеева, в самым надежным способом защиты считается полное шифрование всех входящих и исходящих потоков информации.