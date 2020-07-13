Назвали секретные функции смартфонов

Специалист в России рассказал, какие функции имеют современные смартфоны, о которых может быть неизвестно пользователям.

О скрытых функциях смартфонов сообщили журналисты агентства «Прайм», ссылаясь на эксперта проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко.

По его словам одной из скрытых функций является механизм защиты, останавливающий зарядку, когда в зарядном порте имеется грязь или влага.

В современных смартфонах также есть возможность посмотреть информацию об износе батареи, а в iPhone можно воспользоваться функцией «оптимизированной зарядки».

Еще специалист говорит о встроенном функционале по работе с файлами. Полезный функционал есть на iOS и это приложение «Файлы», где можно запустить сканирование документов.

В некоторых оболочках Android сканирование можно запустить с помощью Google Drive. В iPhone скрытой функцией еще назвали большой функционал обработки фото и видео, а еще возможность записи видео с экрана устройства.

Еще в смартфонах под управлением Android и в iOS можно найти функции, которые позволяют не допустить доступ к информации сторонним пользователям, а в случае завладения смартфоном другим человеком, удалить данные можно дистанционно.

В некоторых смартфонах Android имеется возможность скрывать сообщения, фотографии или приложения.