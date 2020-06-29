Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфонах

Российским журналистам агентства «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, почему стоит отключать геолокацию в смартфонах.

В первую очередь это будет полезно тем пользователям смартфонов, которые беспокоятся из-за сбора информации разработчиками программ.

В таких случаях можно отключать геолокацию на уровне операционной системы, либо же выключать функцию в отдельных приложениях.

Почти все программы обмениваются информацией для того, чтобы использовать ее в подборе рекламы для пользователя.

Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.

С другой стороны включенная геолокация потребляет заряд батареи, поэтому можно ее отключать для экономии заряда.

Но отмечается, что в этом случае не всегда можно контролировать расход заряда, так как большинство приложений продолжает собирать информацию в фоновом режиме, однако затрачивают на это меньше энергии.

Наряду с этим эксперт говорит, что включенная ггеолокация будет полезна для пользователей мессенджеров, так как в таких случаях можно делится местоположением с друзьями.