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Эксперт рассказал, можно ли точно определить картинку, созданную нейросетью

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Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования РАН, заявил, что в настоящее время не существует надежной технологии для точного определения контента, созданного генеративными нейросетями. Он отметил, что это особенно актуально в контексте модели Kandinsky, разработанной «Сбером», и важно иметь возможность однозначно определить, является ли созданный контент подлинным или сгенерированным. Однако на данный момент такая технология не существует.

Аветисян выразил поддержку идеи введения обязательной маркировки контента, созданного генеративными нейросетями. Он также подчеркнул, что в современном мире использование искусственного интеллекта становится неотъемлемой частью различных сфер, и его развитие невозможно остановить. Поэтому важно разрабатывать надежные технологии, устанавливать процедуры для регулирования данной области и проводить широкие обсуждения среди общественности.

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