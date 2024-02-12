Эксперт рассказал какую технику нельзя подключать к удлинителям

Кирилл Нерода, эксперт и автор издательства iPhones.ru, предостерегает от неправильного использования удлинителей и рассказывает о том, какие устройства можно и нельзя подключать к ним. Он подчеркивает, что не все бытовые приборы могут быть безопасно подключены с помощью удлинителя.

Стандартные розетки обычно выдерживают нагрузку до 3500 Вт, в то время как удлинители могут принимать нагрузку от 2000 до 3800 Вт, в зависимости от их модели. Однако, когда мы подключаем несколько устройств с высоким потреблением энергии к одному удлинителю, это может вызвать перегрузку удлинителя и даже привести к его перегреву и возгоранию.

Нерода рекомендует избегать подключения следующих устройств к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам: стиральные и сушильные машины, посудомоечные машины, духовки, плиты, микроволновки, мультиварки, пароварки, скороварки, чайники, кофемашины, тостеры, хлебопечи, кондиционеры, обогреватели, фены, стайлеры, плойки, утюжки и гладильные системы. Все эти устройства потребляют значительное количество энергии, например, фены могут иметь мощность до 2000 Вт, утюги — до 3000 Вт, а обогреватели — до 2500 Вт.

Однако, есть исключение для холодильников: их можно подключать к удлинителям с помощью сетевых фильтров, предназначенных для нагрузки около 2200 Вт. Но важно убедиться, что мощность холодильника не превышает эту величину, и не стоит подключать другие устройства к удлинителю вместе с ним.

Нерода предупреждает, что самый быстрый способ вызвать перегрузку электросети и повредить технику — это подключать к одному удлинителю несколько запрещенных устройств одновременно или добавлять еще один удлинитель к уже существующему.

С другой стороны, к удлинителям, тройникам и сетевым фильтрам можно безопасно подключать компьютеры, мониторы, колонки, принтеры и другие аксессуары для ПК, смартфоны, планшеты, ноутбуки, док-станции, беспроводные зарядки, лампы, увлажнители, вентиляторы, роутеры и телевизоры. Эти устройства имеют низкое потребление энергии: например, мощность телевизора может составлять всего 200 Вт, смартфона — не более 120 Вт, ноутбука — 140 Вт, а принтера — 40 Вт.

Нерода подчеркивает, что всегда следует убедиться, что мощность удлинителя превышает суммарную мощность всех подключаемых устройств. Хотя производКирилл Нерода, эксперт и автор издательства iPhones.ru, разъясняет, какие устройства можно и нельзя подключать к удлинителям. При использовании удлинителей необходимо учитывать безопасность и избегать перегрузки электросети.

Источник: hi-tech.mail.ru