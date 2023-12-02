Эксперт рассказал, как в РФ защититься от мошенников

Эксперт Алекс Концов, в интервью с российскими СМИ, поделился советами о том, как избежать попадания в базу данных мошенников. Он отмечает, что каждый год злоумышленники придумывают все более сложные мошеннические схемы.

По словам Концова, в настоящее время мошенникам довольно легко получить доступ к данным на компьютерах, смартфонах и других устройствах. Они могут использовать специальные программы или просто связываться с потенциальной жертвой по голосовой связи.

Ситуация с количеством обманутых людей в России довольно сложная, так как многие жители страны имеют низкую финансовую грамотность. Они часто не осознают, что их мобильный номер является прямым доступом к их банковским картам и личным данным, и часто оставляют его на сторонних ресурсах. В таких случаях мошенники могут использовать другие контактные данные для связи, чтобы избежать попадания номера в базу данных колл-центра.

Многие злоумышленники также используют технологию DMP, которая собирает информацию из открытых источников и анализирует ее. Таким образом, мошенники могут получить доступ к различным данным о человеке, даже к чекам, которые были обработаны через ОФД (Оператор Фискальных Данных).

Чтобы защитить себя от мошенников, использующих технологию DMP, эксперт рекомендует установку специальных программ. Кроме того, помощь в этом вопросе может оказать мобильный оператор, который активно разрабатывает собственные приложения для защиты своих абонентов.