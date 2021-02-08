Эксперт рассказал, как получить архив всех ваших действий на смартфоне

Эксперт рассказал, как получить архив всех ваших действий на смартфоне09.02.2021 01:33
При желании пользователь смартфона может получить все данные о действиях, которые совершаются на устройстве.
О том, как получить архив всех действий на смартфоне, рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко, который пообщался с журналистами агентства «Прайм».
По словам специалиста память о всех совершенных действиях может работать как с помощью интернет-служб, так и в не их.
Интернет-службы вроде Яндекса или Гугла могут хранить данные о совершаемых действиях в собственном облаке.
В таких облаках и можно получить доступ к архивам, где будет отображаться информация об истории перемещений смартфона, и даже история нажатия на конкретную часть экрана.
Также обнаружить историю действий можно в самом смартфоне, где есть собственное хранилище, однако попасть в него достаточно сложно, поэтому лучше всего воспользоваться специальным приложением.
Однако последнему потребуется доступ к системным уведомлениям, после чего приложение будет самостоятельно формировать архив, который позже можно просматривать.
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