Эксперт рассказал, как получить архив всех ваших действий на смартфоне

При желании пользователь смартфона может получить все данные о действиях, которые совершаются на устройстве.

О том, как получить архив всех действий на смартфоне, рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко, который пообщался с журналистами агентства «Прайм».

По словам специалиста память о всех совершенных действиях может работать как с помощью интернет-служб, так и в не их.

Интернет-службы вроде Яндекса или Гугла могут хранить данные о совершаемых действиях в собственном облаке.

В таких облаках и можно получить доступ к архивам, где будет отображаться информация об истории перемещений смартфона, и даже история нажатия на конкретную часть экрана.

Также обнаружить историю действий можно в самом смартфоне, где есть собственное хранилище, однако попасть в него достаточно сложно, поэтому лучше всего воспользоваться специальным приложением.

Однако последнему потребуется доступ к системным уведомлениям, после чего приложение будет самостоятельно формировать архив, который позже можно просматривать.