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Эксперт рассказал, как часто нужно покупать новый смартфон

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Эксперт Сергей Биржевой, представитель сервиса «Бери Заряд», сообщает, что в среднем смартфоны служат около 2,5 лет без каких-либо проблем. Однако после этого периода начинают проявляться некоторые недостатки. Камера становится менее качественной, аккумулятор быстрее разряжается, а производительность устройства снижается.

Биржевой объясняет, что причиной быстрого разряда аккумулятора может быть не только старение батареи, но и обновления программного обеспечения. Каждая новая версия операционной системы вводит новые функции, которые потребляют больше ресурсов процессора и, соответственно, батареи. Даже замена аккумулятора не всегда решает эту проблему.

С течением времени смартфон может самопроизвольно выключаться или перезагружаться. Это может быть неудобно и даже опасно, особенно в случае экстренных ситуаций, когда требуется доступ к связи.

Биржевой также указывает на возможность потери данных, хранящихся в памяти телефона, при возникновении этих проблем.

Важно отметить, что эти проблемы могут отличаться в зависимости от конкретной модели смартфона и интенсивности его использования. Некоторым пользователям устройства могут служить дольше 2,5 лет, в то время как у других проблемы могут возникнуть раньше.

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