Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги. Один из самых надежных способов — это заработок на фондовом, сырьевом или валютном рынках. Частный инвестор английского проекта Mirax Capital LP рассказал о пяти важнейших секретах любого успешного инвестирования.

1. Не потакайте своим эмоциям

Любой начинающий инвестор совершает одну и ту же ошибку — доверяет своим сиюминутным эмоциям. Что-то где-то услышал и сразу ринулся покупать акции неизвестной компании или альтернативную криптовалюту. Купил на пике стоимости, а цена начала падать. В итоге, расстроенный, вышел из сделки в сильном минусе. А ценник начал возвращаться вверх. Поэтому проще всего начать зарабатывать с готовых инвестиционных программ, которые подбирают специалисты. Например, с тестового периода в проекте Mirax:

С его помощью можно понять принцип работы в системе и вдвое увеличить внесенную сумму всего лишь за 2 дня. Ни один банк в мире не даст такой прибыли. И это избавит от постоянного беспокойства и обновления графиков стоимости криптовалют или акций.

2. Будьте готовы к рискам

Конечно, абсолютно любая инвестиция — это риск. Нет ни одного продукта, который бы гарантировал колоссальную доходность при минимальных рисках. Тем не менее опытные брокеры знают, в какое время куда вкладывать деньги, чтобы как минимум обеспечить сохранность вложенных средств. Еще немаловажным аспектом является сохранение персональных данных. Обязательно уточняйте эти моменты перед тем, как передать их брокеру.

3. Не верьте роботам

В последнее время появилось множество роботизированных сервисов, которые якобы анализируют графики и предлагают решения об инвестировании. На самом деле ни один из таких инструментов не может предсказать рост или падение стоимости активов. Слишком много факторов влияет на цену. Даже слова политика могут обрушить стабильный рост акций, как мы неоднократно видели на примерах. Тем более робот не будет отвечать за свои «слова».

4. Не храните яйца в одной корзине

Не стоит на все деньги покупать акции одной компании или все вкладывать в биткоин. Разделите средства. Таким образом вы снизите риски и сможете получить больше прибыли в долгосрочном периоде. Также важный момент — не инвестируйте чужие деньги. Этим могут заниматься только опытные брокеры. Своим клиентам я предлагаю вложить деньги в тариф «Активный». Это оптимальное распределение доходности и рисков.

5. Смотрите условия введения средств

Когда я только начал заниматься торговлей на рынке крипты, я не обращал внимание на комиссии при вводе и выводе. В итоге терял почти половину своего дохода на комиссия различных обменников и систем. Поэтому мой совет: заведите различные электронные кошельки и анализируйте, как осуществить ввод фиатной валюты с наименьшими потерями. В системе Mirax нет скрытых комиссий, поэтому все платежи максимально прозрачны.

Текущий год — лучший вариант начать заниматься инвестированием и организацией своего пассивного заработка. Мировой финансовый кризис заставит миллионы людей потерять свои накопления. Сейчас есть шанс улучшить свое материальное положение за счет продуманных вложений в надежные и долгосрочные инструменты.