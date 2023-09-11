Эксперт рассказал, что делать, если залили или утопили смартфон

Эксперт по мобильной технике и электронике, Даниил Колесников, рассказал журналисту Astera, как следует действовать в случае, если ваш смартфон попал под воздействие влаги. Важно помнить, что правильная реакция в первые минуты после инцидента может спасти ваше устройство от серьезных повреждений.

Вот несколько шагов, которые следует предпринять:

Выключите смартфон: немедленно выключите устройство, если оно было включено. Это поможет избежать короткого замыкания и повреждения электроники внутри. Извлеките батарею (если это возможно): если ваш смартфон имеет съемную батарею, извлеките ее. Это предотвратит потенциальные короткие замыкания и повреждения аккумулятора. Тщательно вытрите смартфон снаружи: используйте мягкую сухую ткань для тщательной протирки смартфона снаружи. Обратите особое внимание на порты, разъемы и динамики. Используйте рис для абсорбции влаги: положите смартфон в контейнер с неотварным рисом или силикагелем. Эти материалы помогут впитать влагу из устройства. Оставьте смартфон в контейнере на несколько часов. Используйте воздушную сушку: если у вас есть воздушная сушка, используйте ее на низкой мощности для сушки смартфона. Но будьте осторожны, чтобы не перегреть устройство. Дайте устройству время высохнуть: после тщательной сушки оставьте смартфон на несколько часов, а лучше всего на всю ночь, чтобы убедиться, что все влага испарится. Проверьте работоспособность: после тщательной сушки вставьте батарею (если возможно) и попробуйте включить смартфон. Проверьте все функции, включая динамики, камеру, разъемы и т.д. Проконсультируйтесь с профессионалам: если смартфон не работает или работает нестабильно, даже после всех предпринятых шагов, рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Важно помнить, что скорость реакции на утопление телефона имеет большое значение. Чем быстрее вы начнете процесс сушки, тем больше шансов на успешное восстановление устройства. Подключение залитого смартфона к источнику питания до полной уверенности, что он полностью высох, не рекомендуется. Это может привести к короткому замыканию и более серьезным повреждениям.