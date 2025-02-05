Главная » Новости

За владельцами смартфонов в РФ идет слежка через приложения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 142 Опубликовано

Шпионское программное обеспечение сложно выявить на телефонах, так как оно зачастую маскируется под обычные приложения, такие как игры или финансовые сервисы.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский советует быть внимательными при установке приложений, выбирая только доверенные источники и обращая внимание на запрашиваемые привилегии.

По словам Раевского, определить, что приложение шпионит за пользователем, практически невозможно. Поэтому важно соблюдать цифровую гигиену: минимизировать количество установленных приложений и удалять те, которые не используются.

Также стоит внимательно следить за правами, которые запрашивают приложения, чтобы избежать потенциальной угрозы.

Источник: aif.ru.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.