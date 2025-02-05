За владельцами смартфонов в РФ идет слежка через приложения

Шпионское программное обеспечение сложно выявить на телефонах, так как оно зачастую маскируется под обычные приложения, такие как игры или финансовые сервисы.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский советует быть внимательными при установке приложений, выбирая только доверенные источники и обращая внимание на запрашиваемые привилегии.

По словам Раевского, определить, что приложение шпионит за пользователем, практически невозможно. Поэтому важно соблюдать цифровую гигиену: минимизировать количество установленных приложений и удалять те, которые не используются.

Также стоит внимательно следить за правами, которые запрашивают приложения, чтобы избежать потенциальной угрозы.

Источник: aif.ru.