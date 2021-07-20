Специалист iFixit высказался по поводу ремонтопригодности современных смартфонов, объяснив свою позицию, почему устройства невозможно отремонтировать.

По словам генерального директора iFixit Кайла Винса, которые приводит зарубежное издание ZDNet, производители намеренно усложняют восстановление устройств на фоне контроля рынка комплектующих.

Например, компания Apple регулярно отправляет новые запчасти на переработку, что связано с нежеланием продавать их других сервисам.

Также этот производитель, как говорит Кайл, без видимых технических причин приклеил аккумулятор в ноутбуках Surface, что сокращает срок службы техники.

Если говорить о компании Samsung, то она запрещает поставщикам продавать аккумуляторы для ремонта сломанных наушников.

Специалист iFixit отметил, что считает необходимым давать объективную информацию о ремонтопригодности разных устройств, так как это обязательно повлияет на конечный выбор.