Главная » Новости

Эксперт поведал, заменит ли оплата по QR-кодам Apple Pay и Google Pay

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Система оплаты по QR-кодам в России должна стать заменой Apple Pay и Google Pay.

Действительно ли оплата QR-кодам сможет заменить Apple Pay и Google Pay, рассказал независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист выразил уверенность, что оплата по QR-кодам способна стать хорошей заменой Apple Pay и Google Pay.

По его словам, разработка является удобной, ведь QR-код генерируется на смартфоне покупателей, однако пользу оценить сложно, ведь система еще не применялась на практике.

С другой стороны требуется обучение кассиров работать с новой системой, при этом трудностей не будет из-за того, что разработка интегрирована в софт.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.