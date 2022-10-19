Эксперт поведал, заменит ли оплата по QR-кодам Apple Pay и Google Pay

Система оплаты по QR-кодам в России должна стать заменой Apple Pay и Google Pay.

Действительно ли оплата QR-кодам сможет заменить Apple Pay и Google Pay, рассказал независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист выразил уверенность, что оплата по QR-кодам способна стать хорошей заменой Apple Pay и Google Pay.

По его словам, разработка является удобной, ведь QR-код генерируется на смартфоне покупателей, однако пользу оценить сложно, ведь система еще не применялась на практике.

С другой стороны требуется обучение кассиров работать с новой системой, при этом трудностей не будет из-за того, что разработка интегрирована в софт.