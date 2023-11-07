Эксперт посоветовал россиянам отключить некоторые функции смартфона

С целью экономии заряда батареи и защиты личных данных российские пользователи были советованы отключать некоторые функции своих смартфонов. Об этом сообщил руководитель команды разработки приложения Gem Space Ваге Закарян. Он отметил, что в первую очередь стоит избавиться от необязательных уведомлений от приложений, которые можно отключить в настройках.

Рекомендуется оставить уведомления только для мессенджеров и банковских сервисов. Также рекомендуется запретить работу большинства приложений в фоновом режиме, так как это только расходует заряд батареи и ухудшает безопасность.

Закарян предупредил о том, что приложения в фоновом режиме могут передавать информацию третьим лицам.

Он также отметил, что геолокацию следует использовать только там, где она действительно нужна, например, в приложениях такси, так как в других случаях отслеживание местоположения не требуется.

Источник: Лента.ру.