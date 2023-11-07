Главная » Новости

Эксперт посоветовал россиянам отключить некоторые функции смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

С целью экономии заряда батареи и защиты личных данных российские пользователи были советованы отключать некоторые функции своих смартфонов. Об этом сообщил руководитель команды разработки приложения Gem Space Ваге Закарян. Он отметил, что в первую очередь стоит избавиться от необязательных уведомлений от приложений, которые можно отключить в настройках.

Рекомендуется оставить уведомления только для мессенджеров и банковских сервисов. Также рекомендуется запретить работу большинства приложений в фоновом режиме, так как это только расходует заряд батареи и ухудшает безопасность.

Закарян предупредил о том, что приложения в фоновом режиме могут передавать информацию третьим лицам.

Он также отметил, что геолокацию следует использовать только там, где она действительно нужна, например, в приложениях такси, так как в других случаях отслеживание местоположения не требуется.

Источник: Лента.ру.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.