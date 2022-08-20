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Эксперт Половников прокомментировал вероятность отключения всех смартфонов в РФ

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Смартфоны под управлением Android или iOS можно отключить удалено, причем можно это сделать выборочно, но производители этого делать не станут.
Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников газете ВЗГЛЯД прокомментировал слова Натальи Касперской по поводу отключения смартфонов в России.

«Можно ли удаленно отключить айфон или Android? Можно! Но вероятность того, что это когда-нибудь случится у нас, близка к нулю. В Иране же не произошло такого, несмотря на то, что на них были наложены куда жестче санкции, чем на нас», – цитирует газета ВЗГЛЯД слова Половникова.

Было также сказано, что такого в мире еще не делали, даже взять Иран, который также находится под санкциями, причем против этой страны введены еще более жесткие ограничения, но отключать удалено смартфоны в ней не стали.

Ранее Наталья Касперская в интервью телеканалу «Звезда» сказала, что в следующем пакете санкций могут принять решение отключить все смартфоны, находящиеся в России.

 

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