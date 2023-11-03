Эксперт по информационной безопасности объяснил, как защититься от спам-звонков

Согласно информации, предоставленной руководителем проекта Kaspersky Who Calls, более 90% пользователей смартфонов регулярно сталкиваются с надоедливыми спам-звонками. Однако это не должно отталкивать людей от использования смартфонов, поскольку существуют современные средства для сокращения количества нежелательных звонков, пишет «Газета.ру».

Один из эффективных способов борьбы с этим явлением — установка антиспам-приложений.

Некоторые из таких приложений используют открытые источники информации в Интернете и анонимизированную статистику, собранную из отзывов пользователей в сети.

С помощью специальных алгоритмов и нейронных сетей эти данные анализируются, и на их основе приложения определяют, являются ли входящие звонки спамом или нет.

Однако эксперт также предупреждает пользователей о том, чтобы не перезванивать на номера, с которых они получали спам-звонки, чтобы избежать возможных мошеннических схем.