Эксперт по безопасности Лопатин дал советы по защите своих данных в интернете

Защита личных данных в интернете очень важна. Эксперт Борис Лопатин из МегаФона предлагает несколько советов для безопасности.

Сначала создавайте сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта. Включите двухфакторную аутентификацию, которая требует подтверждения через SMS или биометрию.

Это повысит безопасность, но используйте только проверенные сервисы. В мессенджерах стоит установить пин-код или облачный пароль.

Хотя хранить пароли в браузере удобно, это небезопасно. Лучше использовать менеджеры паролей с хорошим шифрованием и загружать их только с официальных сайтов.

Регулярно проверяйте свои аккаунты и удаляйте профили на ненужных сайтах. Неактивные учетные записи могут стать легкой целью для хакеров.

В социальных сетях следите за тем, что публикуете, и настраивайте приватность, чтобы ограничить доступ к вашим данным. Будьте осторожны с фишингом и вредоносным ПО.

Также используйте антивирус и файрвол. Антивирус защищает от угроз, а файрвол блокирует подозрительный трафик. Убедитесь, что они активны и правильно настроены.

Проверьте, поддерживает ли ваше устройство поиск скомпрометированных паролей. Если такие найдутся, замените их сразу.

источник