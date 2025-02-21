Главная » Новости

Эксперт по безопасности Лопатин дал советы по защите своих данных в интернете

Автор На чтение 1 мин Просмотров 86 Опубликовано

Защита личных данных в интернете очень важна. Эксперт Борис Лопатин из МегаФона предлагает несколько советов для безопасности.

Сначала создавайте сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта. Включите двухфакторную аутентификацию, которая требует подтверждения через SMS или биометрию.

Это повысит безопасность, но используйте только проверенные сервисы. В мессенджерах стоит установить пин-код или облачный пароль.

Хотя хранить пароли в браузере удобно, это небезопасно. Лучше использовать менеджеры паролей с хорошим шифрованием и загружать их только с официальных сайтов.

Регулярно проверяйте свои аккаунты и удаляйте профили на ненужных сайтах. Неактивные учетные записи могут стать легкой целью для хакеров.

В социальных сетях следите за тем, что публикуете, и настраивайте приватность, чтобы ограничить доступ к вашим данным. Будьте осторожны с фишингом и вредоносным ПО.

Также используйте антивирус и файрвол. Антивирус защищает от угроз, а файрвол блокирует подозрительный трафик. Убедитесь, что они активны и правильно настроены.

Проверьте, поддерживает ли ваше устройство поиск скомпрометированных паролей. Если такие найдутся, замените их сразу.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.