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Эксперт по безопасности Бомонт назвал опасной функцию Recall в Windows 11

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Эксперт по безопасности Кевин Бомонт рассказал, что считает функцию Recall в Windows 11 опасной для пользователей.

Эта функция, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), записывает все действия пользователя и хранит скриншоты экрана в текстовом виде.

Однако Бомонт обнаружил, что эти данные не зашифрованы, и для доступа к ним не требуются права администратора.

С помощью вирусной программы, созданной им самим, Бомонт смог получить доступ к данным, сохраненным функцией Recall на тестовом компьютере.

Он утверждает, что «дыры» в безопасности операционной системы настолько серьезные, что через них можно проникнуть «на самолете».

Такие уязвимости могут предоставить возможность хакерам получить конфиденциальные данные пользователей. Это вызывает серьезные опасения относительно безопасности и приватности пользователей Windows 11.

Пользователи могут столкнуться с риском утечки паролей, сообщений и других конфиденциальных данных.

Источник: Лента.ру.

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