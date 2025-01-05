Эксперт Пермяков: заражение смартфона вирусом ведет к его медленной работе

Замедление работы устройства может быть признаком присутствия вирусного ПО, о чем рассказал эксперт.

Если ваш телефон или компьютер начали работать медленнее и появились неизвестные программы, это может указывать на вирус. Об этом предупредил Руслан Пермяков, заместитель директора Центра компетенций НТИ в Томском госуниверситете.

В беседе с РИА Новости он посоветовал обратиться к специалисту, если есть подозрения на заражение. Важно обновить антивирус и запустить проверку системы.

Также нужно убедиться, что все обновления операционной системы и приложений установлены. Если у вас есть сомнения, лучше проконсультироваться с экспертом по кибербезопасности.