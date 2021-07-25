Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что благодаря фотографиям со стандартом EXIF можно получить информацию о пользователе.

Дополнительная информация из снимков может попасть в руки злоумышленников, а чтобы этого избежать можно воспользоваться рекомендуемым экспертом способом.

Было отмечено, что при выгрузке фото в социальную сеть или передаче изображений через мессенджер вместе со снимков передается дополнительная информация.

В целом современные онлайн-сервисы автоматически сжимают и очищают изображения от лишних данных, тем не менее это делают не все сервисы, а сам факт отправки все же несет определенные риски.

Чтобы не передавать вместе с изображениями дополнительные данные, специалист рекомендует ручную очищать раздел «свойства» изображения на компьютере.

Еще можно воспользоваться специальным приложением, которое сделает очистку автоматически. Помимо этого, советуют отключать отображение геолокации в случае использования фото в приложениях на смартфоне.

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